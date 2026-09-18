Элементы опасного культа: как ИИ-гиганты превращаются в секты

Фото, видео: 5-tv.ru

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По словам журналиста Такера Карлсона, наблюдается тенденция на создание нового бога.

В другую крайность бросились сотрудники еще одного цифрового гиганта — компании Anthropic. В прессу утекли скандальные подробности внутренней «кухни» IT-корпорации.

Звучит как безумие, но сотни специалистов в области нейросетей начали поклоняться своему виртуальному агенту. И даже провели первые цифровые похороны. Со стороны все похоже на секту.

Корреспондент «Известий» Александр Якименко — о том, почему высокие технологии становятся новой религией, и как это может угрожать человечеству.

Они писали лишь обычный компьютерный код, а затем стали создавать новую религию. Журналисты New York Post утверждают: в одной из ведущих компаний по разработке искусственного интеллекта возник культ нейросети. Причем сразу со всей присущей секте атрибутикой. Божеством объявили нейросеть под названием Claude.

«Сотрудники Anthropic начали поклоняться Claude как настоящему богу. Новых сотрудников заставляют давать клятвы верности ему. А глава компании раз в две недели читает проповеди», — пишет издание.

Глава компании Дарио Амодеи обвинения игнорирует. Но в соцсетях тут же стали находить подтверждения новой теории. Вот, например, практически уникальные кадры того, что обычно называют корпоративной вечеринкой. Организаторы же заявляют: это похороны устаревшей версии ИИ-модели. И ее провожают в небытие под аккомпанемент написанной ею же песни. С обилием религиозных терминов и даже призывами предать анафеме неверующих. Правда, разобрать слова и главное смысл — практически невозможно.

Прием новых работников в Anthropic обставлен словно посвящение в секту. И многие отмечают, что уровень увольнений из компании необычайно низок — меньше десяти процентов. Педро Домингос — один из тех, кто был свидетелем создания компании и лично знаком с Амодеем, но отказался с ним работать. В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал, что элементы культа там были с самого начала.

«В Anthropic есть основатели компании, такие как Дарио, которые были изначальными истинными сторонниками подобных идей. В некотором смысле именно они являются основоположниками этого „культа Anthropic“, если так можно выразиться. И при найме они действительно отбирают людей с похожими взглядами», — сказал профессор Вашингтонского университета, исследователь компьютерных технологий Педро Домингос.

Именно глава Anthropic громче всех говорит об опасности развития искусственного интеллекта. Даже уволился в свое время из OpenAI из-за несогласия с руководством. Но, по словам Педро Домингоса, на самом деле причины того, что он стал создавать собственную корпорацию, лежат гораздо глубже — на границе метафизики и оккультизма.

«Он из тех, кто считает, что они должны спасти человечество от будущих угроз, и именно они имеют право решать, как это сделать. И главная опасность заключается в том, что они считают ИИ огромной угрозой, если его создавать неправильно. Но при этом они считают, что только они знают, как создать его правильно», — добавил Домингос.

Амодеи нанял в свою компанию даже философа, которая написала 80-страничный свод этических правил для нейросети. Причем рассуждает там о душе искусственного интеллекта и открыто называет его живым организмом.

Кстати, эти идеи во многом перекликаются с декларациями главы Palantir Алекса Карпа. В своем манифесте, который называют «библией технофашизма», он тоже предлагал установить диктатуру искусственного интеллекта, которому перед этим внушат нужные установки — те самые западные ценности. Практически все специалисты отмечают, насколько все это похоже на попытку утвердить новую религию.

«Прослеживаются религиозные мотивы. Ведь речь уже не столько о конкретных целях. Кажется, главная цель — создать нечто более умное, чем человек. Создать бога», — сказал журналист Такер Карлсон.

«Знаешь, в Кремниевой долине часто используют выражения вроде „машинный бог“ или „песочный бог“. „Песочный“ — потому что речь идет о кремнии. И действительно, есть люди, которые говорят о том, что ИИ заменит нас, и это будет хорошо», — сказал специалист по информатике, бывший сотрудник Google и Министерства войны США Нейт Соарес.

Тем примечательнее, что главы IT-корпораций один за другим пытаются наладить связи с Ватиканом. Амодеи, как писала Washington Post, пытался заставить представителей 15 христианских диаспор США уверовать в то, что нейросеть Claude является «дитем Бога!»

Прагматичные экономисты сначала предположили, что все это часть рекламной кампании перед выходом на IPO. Но, сопоставив факты, задались вопросом: неужели они действительно верят в создаваемый ими же культ?

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