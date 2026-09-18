ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарской Республике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; пресс-служба ФСБ ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Теракт готовился по заданию спецслужб Украины.

Силовики предотвратили диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Теракт планировал совершить россиянин. Он действовал по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, задержанный — уроженец Черниговской области УССР 1986 года рождения. В 2024 году, находясь на территории Украины, он, используя Telegram, вступил в контакт с представителями спецслужб Незалежной. Через год, в 2025-м, в рамках гуманитарного обмена подозреваемый въехал в Россию.

ФСБ добавили, что мужчина пересек границу с целью совершения диверсии. Силовики задержали его во время изъятия из тайника СВУ (самодельного взрывного устройства). Он должен был взорвать газопровод в Майском районе КБР. Против задержанного возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе «Приготовление к диверсии» и " государственная измена». Расследование продолжается. Фигурант находится под стражей.

Ранее в Горловке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который пытался устроить взрыв в отношении российских военнослужащих. Он тоже действовал по заданию украинских спецслужб. Мужчина изготовил СВУ на основе противотанковой мины. К нему подозреваемый добавил поражающие элементы, после чего спрятал устройство на маршруте, где должны были проехать российские военные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.