Ждать новые утечки? Основатель WikiLeaks Ассанж заявил о своем возвращении
Основатель WikiLeaks Ассанж впервые за два года опубликовал пост в соцсети Х
Фото: www.globallookpress.com/ Gao Jing
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Его платформа размещала документы и материалы, связанные с военными операциями, дипломатической перепиской и другими закрытыми сведениями.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж впервые за два года опубликовал пост в соцсети X.
«Я вернулся», — говорится в короткой публикации.
Предыдущий пост Ассанжа был опубликован 28 июня 2024 года, вскоре после его освобождения из британской тюрьмы.
Ассанж — австралийский журналист и программист, основавший WikiLeaks в 2006 году. Платформа публиковала документы и материалы, связанные с военными операциями, дипломатической перепиской и другими закрытыми сведениями.
В 2019 году Ассанжа задержали в Великобритании после почти семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне. США добивались его экстрадиции по делу, связанному с получением и публикацией секретных документов.
В июне 2024 года Ассанж заключил сделку с американскими властями и признал вину по одному пункту обвинения в нарушении законодательства США о шпионаже. Суд на Северных Марианских островах приговорил его к сроку, который он уже отбыл в британской тюрьме. После освобождения Ассанж вернулся в Австралию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тим Кук покинул пост генерального директора Apple. О смене должности руководитель компании сообщил на своей странице в соцсети X.
Еще в конце 2025 года стало известно о планах Кука оставить должность главы Apple. Весной 2026 года компания подтвердила его уход с поста генерального директора.
После отставки Кук займет должность исполнительного председателя совета директоров Apple. Новым руководителем компании станет Джон Тернус.
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