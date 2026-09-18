Никому не сообщать: стала известна последняя воля умершей актрисы Даниловой

Фото: legion-media/Борис Кремер / PhotoXPress.ru

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Артистка с тяжелой судьбой умирала в одиночестве.

Актриса Наталья Данилова, известная по роли Вари Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя», перед смертью попросила провести тайные похороны. Об этом сообщила «КП-Петербург».

О смерти 70-летней артистки сообщила администрация Санкт-Петербургского академического театра имени Комиссаржевской. По словам ее друга, руководителя Союза театральных деятелей Санкт-Петербурга Николая Бурова, Данилова скончалась в хосписе после тяжелой болезни.

В театре отметили, что актриса ушла из жизни еще 8 сентября, а сообщение о ее смерти появилось спустя несколько дней. Представители учреждения пояснили, что в последние 15 лет Данилова не выходила на сцену и почти не поддерживала связь с коллективом.

Буров рассказал, что актриса заранее попросила никому не сообщать о ее смерти до завершения похорон.

«Она очень не хотела, чтобы кто-нибудь узнал обо всем этом раньше, чем ее похоронят. Так и произошло. Наташку уже похоронили. Сестры позвонили мне, когда вышел назначенный Натальей срок — неделя после похорон», — рассказал он.

По словам друга артистки, могила Даниловой находится не в Петербурге, рядом с родственниками.

Буров также сообщил, что последние месяцы жизни актриса боролась с онкологическим заболеванием. По его словам, она тяжело переносила болезнь, но не хотела, чтобы ее видели в таком состоянии.

«Наташа была непростым человеком по характеру, она не хотела, чтобы кто-то видел ее в таком болезненном виде», — отметил он.

Наталья Данилова сыграла Варю Синичкину в картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Позже актриса работала в театре и занималась озвучкой. Ее голосом говорили персонажи фильмов, сериалов и мультфильмов.

Николай Буров рассказал, что жизнь артистки была непростой. Она дважды становилась вдовой и пережила тяжелые личные потери.

«Но на самом деле она была светлый, но очень замкнутый человек. Ей досталось в этой жизни: дважды вдова. Ее первый муж погиб — Асхаб, с которым она училась на курсе. Потом Сережа умер. Тогда она очень замкнулась в себе», — сказал он.

По словам друга актрисы, благодаря работе в озвучке Данилова продолжала профессиональную деятельность в последние годы жизни.

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