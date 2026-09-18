Путин дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

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Ранее глава государства призвал россиян ответственно подойти к этому делу.

Президент России Владимир Путин принял участие в выборах в Государственную думу. Об этом сообщили в Кремле. Глава государства проголосовал в электронном формате.

Голосование будет идти три дня — с 18 по 20 сентября. По всей России избирательные участки откроются с 08:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать смогут граждане, достигшие 18 лет. Избирателям предложено несколько способов волеизъявления: бумажный бюллетень на участке по месту регистрации либо электронный формат.

В Единый день голосования запланировано более 2,2 тысячи кампаний различного уровня. Предстоит заместить свыше 20 тысяч мандатов и выборных должностей.

Ранее Владимир Путин призвал россиян ответственно подойти к голосованию на выборах в Госдуму. Глава государства подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение. От выбора граждан зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте, в регионах и на местном уровне.

Первыми бюллетени опустили жители Камчатки и Дальнего Востока. В 11 регионах одновременно выбирают губернаторов, в 39 — депутатов законодательных собраний. В Москве за первые два часа проголосовали 750 тысяч человек. В 33 регионах доступно дистанционное электронное голосование, свой выбор сделали даже космонавты на МКС, а в отдаленные районы наблюдателей доставляют вертолетами.

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