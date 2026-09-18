«Я прям разозлился»: ST признался, что накричал на молодого артиста

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В момент вспышки рэпер был голодный.

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) накричал на молодого артиста своего лейбла Мишу Выше из-за недостаточной активности в продвижении музыки. Об этом музыкант рассказал на представлении шоукейса Top Hit Live! в беседе с 5-tv.ru.

По словам ST, команда подготовила для исполнителя клип и дополнительное видео. Однако артист не стал публиковать вертикальные ролики в социальных сетях.

«Я сегодня накричал на молодого артиста нашего лейбла — Мишу Выше. Мы ему сняли клип, сняли еще одно муд-видео. А он даже у себя в соцсетях не выложил вертикальные ролики. Я ему рассказал целую концепцию, что делать, что снимать, как вести, как продвигать свою музыку. А он ничего не делает», — рассказал ST.

Музыкант отметил, что его реакция была связана не с желанием получить благодарность, а с отношением к работе артиста.

«Мне не нужна благодарность. Просто когда ты веришь в артиста, а он в себя как будто верит меньше, чем ты, ты начинаешь (злиться. — Прим. ред). Я прям разозлился», — признался рэпер.

ST добавил, что в этот момент был голодным, поэтому мог отреагировать эмоциональнее обычного. При этом он отметил, что привык говорить с молодыми исполнителями без увиливаний.

«Я вот не знаю, может быть, я переборщил. Я довольно прямолинеен с нашими артистами молодыми», — заключил музыкант.

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