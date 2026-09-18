Мошенники придумали новую схему обмана для вернувшихся из-за границы россиян

МВД: мошенники звонят вернувшимся в РФ туристам под видом полиции и ФСБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Аферисты звонят путешественникам и бизнесменам после поездок, представляясь силовиками.

Дистанционные мошенники освоили новую схему обмана — теперь их мишенью становятся россияне, недавно вернувшиеся из зарубежных поездок. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомились журналисты ТАСС.

Сценарий строится на давлении и страхе: аферист звонит человеку, только что приехавшему в Россию, и представляется полицейским, сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) или другого силового ведомства.

Затем злоумышленник заявляет, что во время отдыха или командировки жертва якобы контактировала с организацией, признанной в России нежелательной или запрещенной. Звонящий добавляет, что идет проверка, человеку грозит уголовная ответственность, блокировка счетов и ограничение выезда из страны.

Введя собеседника в стресс, преступник предлагает «уладить вопрос»: перевести деньги на так называемый безопасный счет, передать их третьему лицу или выполнить определенное задание.

В МВД напомнили: не стоит доверять звонкам и сообщениям от неизвестных, а любую информацию следует проверять в официальных источниках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Они представляются сотрудниками Социального фонда России (СФР) или соцзащиты и предлагают оформить выплату ко Дню пожилого человека или компенсацию за путевки.

Для получения денег злоумышленники требуют реквизиты карты, защитный код и код из СМС. Эти данные могут использовать для хищения средств. Настоящие сотрудники фонда и соцзащиты не запрашивают такую информацию по телефону. Специалисты советуют не сообщать банковские данные незнакомцам и самостоятельно проверять сведения о выплатах в госучреждениях.

Также 5-tv.ru писал, что мошенники создают поддельные сайты вузов, чтобы получить доступ к счетам студентов. Под предлогом оформления стипендии у них запрашивают персональные и банковские данные. Похожие схемы используют при бронировании общежитий и оплате обучения.

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