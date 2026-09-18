Экипаж Ил-76 МЧС России получил награды за тушение пожаров в Сербии

Фото, видео: 5-tv.ru

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За время операции борт совершил 65 вылетов и сбросил на очаги возгорания 2730 тонн воды.

В Сербии наградили российских пилотов, которые помогали тушить природные пожары. На Балканском полуострове Ил-76 совершил более 60 вылетов и сбросил почти три тысячи тонн воды на горящие леса.

В Белграде состоялась встреча экипажа самолета Ил‑76 МЧС России с председателем Интернациональной полицейской ассоциации Сербии Небойшей Пантеличем. По решению Правления Международной полицейской ассоциации страны он вручил командиру российского самолета золотую плакету и золотую медаль.

«За особые заслуги, преданность делу и помощь, оказанную нашей стране именно тогда, когда она была особенно необходима, вручаю вам эти награды. Они знак нашей глубокой признательности всему российскому экипажу. От всей души благодарю экипаж Ил‑76 МЧС России за самоотверженность, высокий профессионализм и неоценимую поддержку в борьбе с природными пожарами на территории Сербии. Ваша помощь пришлась как нельзя кстати в самый напряженный период, когда стихия угрожала населенным пунктам и уникальным природным территориям. Мы искренне ценим готовность российских коллег оперативно прийти на помощь и рассматривать общие угрозы как свои собственные», — отметил Небойша Пантелич.

Самолет Ил‑76 МЧС России помогает тушить пожары в Сербии с 20 августа. С этого времени российский экипаж совершил 65 вылетов, за 130 раз сбросив 2730 тонн воды на очаги. Благодаря этому удалось потушить возгорания в наиболее сложных районах и не допустить перехода огня на жилые зоны.

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