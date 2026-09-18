Бабушка и внучка песней встречали избирателей на входе в участок во Владивостоке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Бабушка с внучкой в русских национальных костюмах сделали голосование в школе № 26 особенным.

Жительницы Владивостока Ирина Витальевна Зрютина и ее внучка Алисия удивили горожан, пришедших на выборы в местную школу № 26. Прямо с утра они встречали всех избирателей на входе в участок № 920 в русских национальных костюмах — с песней и традиционным поклоном.

Восьмилетняя Алисия не только поддержала дух патриотизма жителей Владивостока, но и продемонстрировала свой талант. Девочка исполнила популярную композицию «Матушка-земля» певицы Татьяны Куртуковой и задорно взмахнула платочком.

Творческая семья после выполнения своей особой миссии в день выборов в Госдуму отправилась подписывать и свои бюллетени. А потом активистки напомнили согражданам, что их голос важен, потому что он и есть — сила России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чукотском автономном округе завершилось досрочное голосование. Комиссии работали по всей территории, в самых отдаленных уголках — от стойбищ оленеводов до метеостанций и промышленных вахт. Общая протяженность маршрутов превысила 27 тысяч километров.

В голосовании участвовали 32 участковые комиссии из 54-х. Более четырех тысяч избирателей — оленеводы, работники добывающей промышленности и военнослужащие — смогли проголосовать вдали от дома. Уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Сенаторова, присутствовавшая на голосовании в рамках мониторинга, отметила, что выборы прошли успешно и абсолютно прозрачно.

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