Фото: Reuters/Ahmed Zakot

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Экс-пресс-секретарь украинского лидера назвала принудительную мобилизацию и военное положение признаками этой трансформации.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в превращении Украины в «смягченный вариант» нацистской Германии. Об этом пишет газета The Times. По данным издания, Мендель назвала принудительную мобилизацию и военное положение признаками этой трансформации.

Мендель работала пресс-секретарем Зеленского с 2019 по 2021 год, покинув должность до начала российской спецоперации. В мае 2026 года она дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором выдвинула ряд обвинений в адрес бывшего руководителя. Среди них — требование вести «геббельсовскую пропаганду» и создавать «тысячу говорящих голов», чтобы формировать общественное мнение.

«Нужна пропаганда Геббельса, если хотите. Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужны тысячи говорящих голов с пропагандой Геббельса», — приводила Мендель слова Зеленского.

Кроме того, она утверждала, что наркозависимость украинского лидера является «секретом Полишинеля», и описывала его как «эмоционально неконтролируемого» человека, который «уничтожает людей». Мендель также заявляла, что Зеленский наказывает людей за критику в его адрес и использует их как расходный материал, отправляя на фронт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прежде заявлял, что киевский режим — откровенно нацистский. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя интервью Мендель, отмечала, что западные партнеры Киева наконец начинают осознавать, кого они поддерживали все эти годы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Мендель заявила о трудностях Зеленского с восприятием больших объемов информации на украинском языке. По ее словам, в частной обстановке он предпочитает говорить по-русски. В прошлом президент жил и работал в России. Мендель подчеркнула, что в неофициальной обстановке он украинский не использует.

Ранее на Украине уже возникали дискуссии о языке власти. В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи разговоров фигурантов расследования, среди которых были люди из окружения Зеленского — они общались на русском.

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