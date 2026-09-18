Захарова заявила о попытках сорвать голосование в России
Захарова заявила о попытках сорвать голосование в России
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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По словам официального представителя МИД РФ, власти уже фиксируют провокации и распространение дезинформации в период выборов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в период голосования фиксируются попытки повлиять на избирательный процесс.
По ее словам, речь идет в том числе об атаках на избирательные участки с использованием беспилотников, а также о распространении дезинформации. Эти заявления дипломат сделала журналистам, сообщает ТАСС.
«Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны — вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [а также в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами [на ход голосования]», — указала она.
Ранее дипломат также заявляла о готовности российских представителей к возможным провокациям в период выборов в Госдуму.
При этом заявления о конкретных эпизодах и их обстоятельствах требуют отдельной проверки по каждому случаю.
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