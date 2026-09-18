Латвия запретила Александру Овечкину и Умару Кремлеву въезд в страну

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Глава МИД Байба Браже внесла хоккеиста и боксерского функционера в список нежелательных лиц на неопределенный срок.

Латвия внесла российского хоккеиста, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и президента Международной боксерской ассоциации Умара Кремлева в список нежелательных лиц. Об этом сообщила глава латвийского МИД Байба Браже на своей странице в социальной сети X.

«Я приняла решение включить нежелательное лицо (персона нон-грата) в список и запретить въезд в Латвию на неопределенный срок», — написала она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение, отметила, что у Браже был единственный шанс обратить на себя внимание, чем она и воспользовалась.

Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике партии «Единая Россия». После этого на спортсмена обрушилась критика на Западе. В ответ хоккеист заявил, что не сомневался перед съемкой, и подчеркнул, что считает себя россиянином, хоть и строит карьеру в США. Россия — его дом, где он намерен жить после ухода из большого спорта.

Овечкин — воспитанник московского «Динамо», в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года, куда был выбран под первым номером драфта. В 2018 году он привел клуб к первому в истории Кубку Стэнли и получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас на его счету 929 голов в регулярках и 1006 с учетом плей-офф — второй результат в истории лиги. Он девятикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер), трехкратный обладатель «Харт Трофи» (MVP лиги) и трехкратный чемпион мира в составе сборной России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский суд удовлетворил иск певицы Полины Гагариной и отменил продление санкций Евросоюза (ЕС) против нее. Речь идет о периоде с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026 года.

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