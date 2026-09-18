Блогера Раду Русских арестовали за демонстрацию символики сатанистов*

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Суд Санкт-Петербурга назначил ей сутки административного ареста.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест бьюти-блогеру Раде Русских за демонстрацию в соцсетях символики движения сатанистов*. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Русских задержали 16 сентября. В отношении нее возбудили дело по статье 20.3 Административного кодекса (КоАП) РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Суд признал блогера виновной и назначил ей сутки ареста.

Рада Русских получила известность в 2024 году, когда попыталась баллотироваться в президенты России. Для регистрации кандидатом ей нужно было собрать 300 тысяч подписей, однако она предоставила в Центризбирком только 476.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина получила условный срок по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Прокурор просил реальное наказание в виде трех с половиной лет. Брагину задержали 19 июля после появления обнаженной на территории жилого комплекса на Волоколамском шоссе. Позже ей назначили административный арест и штраф, а в августе отправили под домашний арест.

Блогер призналась, что время под арестом заставило ее переосмыслить случившееся. Она хотела показать свою свободу, но не ожидала таких последствий.

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* — Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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