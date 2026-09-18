Миллиарды на подделках: фальшивые автографы Месси и Овечкина наводнили рынок

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сертификаты подлинности больше не работают.

Рынок спортивных раритетов погрузился в атмосферу недоверия. Миллиарды долларов крутятся вокруг мячей, маек и автографов чемпионов. Но теперь даже сертификат подлинности не дает гарантии, что к вещи действительно прикасался Овечкин или великий Марадона. Мошенники научились подделывать и серийные номера, и защитные голограммы. Как тогда отличить спортивную реликвию от искусно сделанной фальшивки, разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Радость и страсть красивой женщины. Где-то рядом допрыгивает мячик. Акинфеев с его «ногой бога». Мяч улетает. Марадона с его «рукой бога». Мяч в воротах. Или Овечкин с феноменальным рекордом по заброшенным шайбам. Шайба где-то рядом. Что общего в этих случаях? То, что шайбы и мячи мгновенно обретают иной статус — и уже стоят кучу денег. Мяч Марадоны продан за три с лишним миллиона долларов.

По данным аналитических исследований, рынок спортивных раритетов уже 70 миллиардов долларов. Атрибутика и экипировка — 51,2 миллиардов долларов, коллекционные карточки — 19,2 миллиардов долларов.

«У нас есть сейчас джерси Александра Овечкина, в котором он отыграл один из периодов матча года. Соответственно, когда мы откроем коробку, то к каждому товару идет сертификат подлинности. И у него есть уникальный номер и QR-код, который можно отсканировать и, соответственно, удостовериться в том, что это подлинный товар», — рассказал коллекционер Дмитрий Забежинский.

Как выдают сертификат подлинности? Как определить — те самые ли это шайба или мячик? Или даже автограф — его дал Месси или нет?

«Химико-технологический анализ, то есть хотя бы определить временные рамки того или иного предмета. Дальше берутся какие-то эталонные автографы того или иного человека. И, соответственно, по этим эталонным экземплярам сравниваются вот эти вот автографы», — сказал президент международной аукционной платформы Александр Киселевский.

В США основатель компании Mister Mancave перед смертью признался, что продал более четырех миллионов поддельных подписанных футболок, шлемов, мячей.

«Даже сегодня на eBay более 50% автографов все еще являются поддельными», — сказал канадский журналист Бенуа Дютризак.

Спрашиваем обладателя раритета — клюшки Александра Овечкина, который ей абсолютно точно играл и возможно даже что-то забил.

«Даже вот сами документы иногда на работе подписываешь и понимаешь, что у тебя подписи разные. Поэтому они похожи все между собой, но именно подлинность самого автографа подскажет только экспертиза», — сказал эксперт по спортивному инвентарю Руслан Зайцев.

«Подтверждается иногда фотографиями, а иногда, знаете, подбежал человек к чемпиону, с блокнотом, перчатками, мячом, мячиком для гольфа, на нем сделали автограф и человек счастлив. Ты знаешь, что этот автограф принадлежит тому-то», — рассказал боец смешанных единоборств (ММА), двукратный чемпион мира и Евразии по боевому самбо Алексей Олейник.

Защиту обеспечивают единичные фирмы.

«Порой человек покупал настоящие автографы и создавал их точные копии. Вы заходите на сайт, вводите номер, и вам показывают, что это подлинный предмет. Но проблема в том, что еще у тысячи других людей на их предметах стоит точно такой же номер голограммы», — рассказал коллекционер Джош Забек.

Борьба с подделками превращается в бесконечную гонку. Сегодня около трети спортивных реликвий не проходит экспертизу — и аукционам приходится придумывать все новые способы отличить оригинал от фальшивки.



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