«Молнии» против логистики. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Под огонь попали техника, склады и места скопления личного состава.

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» нанесли удары по объектам снабжения ВСУ в районе населенного пункта Межевая Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, операторы беспилотников поразили личный состав украинских подразделений, наземные роботизированные комплексы, тяжелые гексакоптеры и другую технику, задействованную для снабжения и ротации военных на передовой.

Для поражения движущихся целей применялись радиоуправляемые и оптоволоконные FPV-дроны. По стационарным объектам, складам и местам скопления личного состава наносились удары беспилотниками самолетного типа «Молния-2».

В Минобороны РФ заявили, что уничтожение техники, беспилотников и личного состава противника нарушает его снабжение и затрудняет проведение ротаций на передовой.

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