Певица Жасмин получила знак отличия «За заслуги перед городом Дербентом»

Фото: пресс-служба Жасмин

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Артистка дала сольный концерт в крепости Нарын-кала в День единства народов Дагестана.

В Дагестане прошел большой сольный концерт Жасмин «Девчонка из Дербента». Выступление состоялось в крепости Нарын-кала — одном из главных исторических символов города. Вход был свободным, и концерт посетили все желающие.

Одним из самых трогательных моментов вечера стало награждение певицы. Глава Дербента Ханлар Пашабеков прямо на сцене вручил Жасмин знак отличия «За заслуги перед городом Дербентом» — в знак признания ее связи с малой родиной, вклада в культурную жизнь и поддержки земляков. Позднее состоялась официальная встреча с врио главы республики Федором Щукиным в Махачкале.

Концерт в крепости Нарын-кала. Фото: пресс-служба Жасмин

«Для меня Дербент — это всегда возвращение домой. Здесь моя семья, мои корни, мои воспоминания. А получить знак отличия из рук Ханлара Эдисоновича именно на сцене, перед зрителями, — огромная честь и очень трогательный момент», — призналась артистка.

Музыкальный проект «Девчонка из Дербента» имеет для Жасмин глубоко личное значение. Особое место в нем занимает память об отце певицы — заслуженном деятеле Российской Федерации Льве Яковлевиче Манахимове.

«Это моя благодарность родной земле, память о папе, нашей семье и наших корнях. Я вложила в этот альбом всю душу», — подчеркнула Жасмин.

Выступление в Дербенте стало продолжением большой работы артистки в регионе. Прежде певица была удостоена почетного знака Республики Дагестан «За милосердие и благодеяние» — за поддержку жителей, пострадавших от наводнения.

После стихийного бедствия Жасмин одной из первых откликнулась на беду земляков: вместе с командой она помогла 33 семьям, а в поселке Мамедкала лично передала ключи от семи новых домов многодетным родителям, одиноким матерям, пенсионерам и людям с инвалидностью. В этих семьях воспитываются 20 детей.

Встреча с семьями в поселке Мамедкала. Фото: пресс-служба Жасмин

При поддержке семьи певицы в республике реализуются социальные и инфраструктурные инициативы, включая проект по обеспечению чистой питьевой водой жителей сел Адильотар, Кадыротар и Тутлар. Кроме того, на встрече с руководством республики обсуждалось выделение средств на завершение ремонта детского сада в Каспийске, который сможет принять более 200 воспитанников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Данила Козловский стал лауреатом независимой театральной премии имени Андрея Лобанова в номинации «Лучший актер». На церемонии он отметил, что награда предусматривает денежную выплату, и признался, что средства ему сейчас пригодятся.

Награду артист получил на фоне спора с бывшей возлюбленной Ольгой Зуевой из-за алиментов на шестилетнюю дочь. По словам женщины, Козловский более трех месяцев не переводил деньги на содержание ребенка. В августе Зуева подала иск с требованием взыскать алименты, а Козловский отрицает обвинения и утверждает, что старается поддерживать дочь.

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