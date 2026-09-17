От кино до музыки: стали известны победители первого ArtMasters Open

Фото: пресс-служба АртМастерс

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Команды из разных стран представили проекты, созданные за несколько дней совместной работы.

Первые победители международных соревнований ArtMasters Open стали известны в Екатеринбурге. Итоги конкурса объявили в рамках Международного фестиваля молодежи — 2026. Лауреатов в направлениях «Кино» и «Музыка» определило международное жюри после презентации финальных проектов.

В первом в истории ArtMasters Open приняли участие десять команд из 25 стран. За три дня финалисты в Екатеринбурге должны были не только создать творческие работы, но и объединить специалистов разных направлений — режиссеров, операторов, продюсеров, дизайнеров, звукорежиссеров и других представителей креативных индустрий.

Председатель Оргкомитета Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс», начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что проведение соревнований в рамках Международного фестиваля молодежи стало новым опытом для проекта.

По его словам, первый ArtMasters Open заложил основу для дальнейшего развития международного формата, а участники первого конкурса навсегда останутся в истории проекта как первые чемпионы.

Оценкой работ занималось международное жюри, в которое вошли представители киноиндустрии, медиа, театра и креативного сектора из России, Китая, Румынии и Бразилии.

Среди экспертов были заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский, кинопродюсер и режиссер Лю Сюань, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева, театральный режиссер Эстер Митрофан, глава Института развития интернета Алексей Гореславский и президент БРИКС Центра Висенте Барриентос.

Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин рассказал, что для многих участников соревнования стали первым опытом совместной работы с иностранными коллегами.

Он отметил, что за короткое время участники смогли создать полноценные команды, несмотря на различия в культуре и профессиональных подходах. По словам Володина, ArtMasters Open показал, что творчество может стать инструментом международного взаимодействия.

Лучшим кинопроектом стал ролик о человеческом внимании

В направлении «Кино» победила команда, представившая социальный ролик «Самый лучший день в году». Работа посвящена теме общения между людьми в эпоху технологий.

Главным героем видео стал пожилой мужчина, который в день рождения остается без внимания близких, однако случайная встреча с незнакомцем полностью меняет его вечер. Режиссером проекта выступила Аполлинария Лиманская.

В создании ролика участвовали специалисты из России, Алжира, Египта, Непала, Индонезии и Аргентины. Над проектом работали сценарист Дарья Кирюхина, оператор Адем Шахереддине Амаруш, монтажер Мирола Адел Азиз Каддис, продюсер Мария Федорова, промпт-инженер Суман Шрестха, дизайнеры Айша Моллик и Евгения Охременко, художник по гриму Захра Аюнда София, звукорежиссер Дмитрий Кортуненков и медиакомпозитор Эмма Дэ Роса.

Победу в музыкальном направлении принес клип в стиле диско

В категории «Музыка» первое место получила команда, создавшая клип для Анны Немченко. Авторы проекта предложили идею о том, что танцевать можно где угодно — главное, не бояться выражать эмоции и быть собой.

Для реализации задумки команда использовала эстетику диско, 3D-фоны и технологии трекинг-камер. В проекте участвовали специалисты из России, Ирака, Нигерии, Марокко, Пакистана и Бразилии.

В состав команды вошли клипмейкер Карина Кальметьева, оператор Мохаммед Омер Фарадж, режиссер монтажа Эдвард Тадонгии Фяда, продюсер Анастасия Вагина, графический дизайнер Уалили Абдельлах, моушн-дизайнер Мухаммад Али Джанджуа, художник-оформитель Тамара Климахина, художник по гриму Алена Горбунова, промпт-инженер Анна Паула Родригиш Тамбаско и стилист Александра Демиденко.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский подчеркнул, что главным результатом соревнований стало не только создание проектов, но и способность участников из разных стран работать вместе.

По его словам, ArtMasters Open показал, что в современных творческих индустриях важны не только индивидуальные навыки, но и умение объединять разные профессиональные компетенции.

На фестивале представили интерактивный стенд ArtMasters

Помимо конкурсной программы, «АртМастерс» представил на Международном фестивале молодежи интерактивную экспозицию. Ее главным образом стала Жар-птица, переосмысленная через призму профессий, которые обычно остаются за кадром: дизайнеров, гримеров, звукорежиссеров и других специалистов творческой индустрии.

Гости фестиваля могли сделать фотографии в специальной зоне и оформить их в виде почтовых открыток.

Также представители проекта участвовали в деловой программе фестиваля. Борислав Володин выступил модератором сессии «Творческий потенциал России и международное сотрудничество», где обсуждались развитие креативных индустрий, новые технологии и подготовка специалистов.

Первый ArtMasters Open состоялся в 2026 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На участие в проекте поступило более 3,5 тысячи заявок из 140 стран и территорий. Участники соревновались в 14 творческих компетенциях направлений «Кино» и «Музыка».

Индустриальными партнерами проекта выступили RUTUBE, VK и Hollyland, а партнером музыкального направления стала «Арт студия 13».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.