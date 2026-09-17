ПВО за день сбили 292 украинских БПЛА над регионами России

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Основной удар пришелся на дневные часы, когда расчетам ПВО пришлось отражать налет сразу по нескольким направлениям.

Силы противовоздушной обороны России в течение дня перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом 17 сентября сообщило Минобороны РФ.

«В течение дня, с 08:00 мск до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями. Средства ПВО также работали над Московским регионом и Крымом, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.

Накануне ночью российские средства ПВО, как сообщало Минобороны, уничтожили и перехватили 641 БПЛА. Беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве Астраханской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Липецкой, Калужской, Курской, Костромской, Нижегородской, Орловской и Ростовской областей.

Кроме того, средства ПВО отражали атаки над Краснодарским краем, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

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