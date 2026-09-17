Человек упал на козырек «Дома Шурика» в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На место происшествия прибыли медики.
Человек упал на козырек подъезда жилого дома на Новокузнецкой улице в Москве. На место прибыли медики, которые начали осматривать пострадавшего. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Инцидент произошел у здания, известного как «Дом Шурика». Другие обстоятельства случившегося, а также личность пострадавшего пока устанавливаются.
«Дом Шурика» получил известность благодаря советскому фильму режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Именно в этом доме на Новокузнецкой улице снимались сцены, связанные с квартирой главного героя картины инженера Шурика.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в японском городе Нагоя мужчина, выпавший с 12-го этажа, стал причиной гибели случайной прохожей.
Инцидент произошел ночью около часа по местному времени. 29-летний Шинсей Тагучи упал на 23-летнюю Хору Инабу, которая проходила рядом с домом.
После происшествия на место прибыли экстренные службы. Оба участника случившегося были доставлены в больницу, однако женщина погибла.
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