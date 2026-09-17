Путин заявил о росте ненефтегазовых доходов России на 18%

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Российский лидер рассказал, на какие показатели рассчитывают при формировании бюджета.

Россия ожидает увеличения нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ожидаем, что в ближайшие месяцы нефтегазовые доходы бюджета также увеличатся, в свою очередь это позволит пополнить и Фонд национального благосостояния», — сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам на совещании по экономическим вопросам.

Путин подчеркнул, что при формировании бюджета используются крайне осторожные прогнозы. Он отметил, что Россия закладывает в финансовый план цену на нефть в размере $50 за баррель. Президент охарактеризовал такой подход как сверхконсервативный, но надежный.

Глава государства также сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам года ожидается на уровне около 2%. При этом существенный вклад в устойчивость казны вносят отрасли, не связанные с добычей ресурсов. За восемь месяцев текущего года нефтегазрвые доходы России выросли более чем на 18%.

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