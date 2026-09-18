«Бесстрашный и голодный»: Хабенский назвал принцип настоящего артиста
Константин Хабенский рассказал о принципе настоящего творца
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru
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Актер рассказал о важности творческого поиска.
Народный артист РФ Константин Хабенский заявил, что художник должен оставаться голодным — но речь идет не о физическом голоде, а о стремлении к новым открытиям в творчестве. Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии цикла вечеров «Моя школа» содружества выпускников Школы-студии МХАТ.
«Ну первые пять лет — да. Обязательно. Потом может не протянуть. Вы знаете, не надо путать голод физический с голодом творческим. Вот это происходит сплошь и рядом», — сказал Хабенский.
Артист отметил, что речь идет о внутренней потребности художника развиваться, пробовать новое и не останавливаться на достигнутом. По его словам, именно такой творческий интерес помогает сохранять движение вперед.
«Разговор шел о творческом голоде. Художник должен быть голодным до новых работ, до тех вещей, которые он еще не испытал», — рассказал народный артист РФ.
Хабенский добавил, что настоящий художник должен сохранять смелость и готовность к новым вызовам.
«Он должен быть бесстрашный и голодный», — отметил актер.
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