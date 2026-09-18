«Больше впитывать их»: Верник рассказал о главном сожалении молодости

Верник признался, что жалеет о том, что не всегда слушал наставников

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актер вспомнил годы учебы и встречи с великими педагогами.

Заслуженный артист РФ Игорь Верник признался, что жалеет о том, что в студенческие годы не всегда слушал великих наставников, а часть времени проводил «где-то». Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии цикла вечеров «Моя школа» содружества выпускников Школы-студии МХАТ.

«Если бы я сейчас мог вернуться в то время, когда я был мальчишкой, юношей, молодым человеком и учился в институте или только пришел во МХАТ… Если бы я мог туда вернуться, я бы постарался поменьше времени проводить „где-то“, а побольше вот впитывать их», — рассказал Верник.

Актер отметил, что опыт, полученный в жизни, также стал важной частью его профессии. По словам Верника, благодаря собственным переживаниям и наблюдениям артист может глубже понимать своих персонажей.

«Я благодарю жизнь за то, что узнавал ее не из книг. И не из рассказов других, а на собственном опыте. Потому что это тоже становится частью твоей профессии. Потому что чем больше ты узнал в этой жизни, тем живее и точнее будет твой персонаж», — поделился артист.

При этом Верник признался, что сейчас, имея возможность переосмыслить прошлое, он бы отказался от некоторых вещей ради общения с наставниками и возможности больше учиться у них.

«Но тем не менее, возможно от каких-то вещей я бы отказался, чтобы впитать этих людей. Эту жизнь. Чтобы напитаться, так сказать, подсмотреть, вслушаться», — отметил заслуженный артист РФ.

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