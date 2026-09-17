Наталью Данилову похоронили в Гатчине рядом с родными
Фото: legion-media/Persona Stars/046
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Актриса заранее попросила не сообщать о месте и дате прощания.
Заслуженную артистку России Наталью Данилову похоронили на Старом кладбище в Гатчине. Она завещала похоронить себя рядом с бабушкой, дедушкой и матерью. Об этом сообщил народный артист России Николай Буров в разговоре с ТАСС.
По словам Бурова, Данилова с детства была связана с Гатчиной и сама хотела найти последний приют именно там. Актриса также просила не рассказывать о похоронах заранее.
Наталья Данилова умерла 8 сентября в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни. Ей было 70 лет.
Многим зрителям актриса запомнилась по фильму «Место встречи изменить нельзя». В картине она сыграла младшего сержанта Варвару Синичкину.
Также актриса появилась в фильме «Маленькие трагедии», где сыграла княгиню Вольскую. Среди других известных работ Даниловой — «Старые друзья», «Комедия ошибок» и «Тайна „Черных дроздов“».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с бас-гитаристом ансамбля «Поющие гитары» Александром Броневицким пройдет 18 сентября. Музыкант умер в возрасте 81 года после многолетней работы на сцене.
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