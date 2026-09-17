«Обязательно сбудется»: Басков попросил у святых чудес для своих поклонников

Николай Басков рассказал о молитве за поклонников у мощей святых

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; Instagram*/ nikolaibaskov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец рассказал, что побывал в храме Христа Спасителя и помолился за тех, кто его поддерживает.

Народный артист России Николай Басков сходил в храм Христа Спасителя и попросил у святых помощи для своих поклонников. Об этом певец сообщил в опубликованном видео.

Артист рассказал, что накануне отстоял большую очередь, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского и князя Дмитрия Донского. У святынь Басков решил поблагодарить людей, которые поддерживают его, и попросить для них чудес.

«Каждому, кто меня поддержал, я захотел попросить для вас чудес», — рассказал певец.

Басков также предложил подписчикам в течение недели делиться своими историями. Он попросил рассказать, если за это время с ними произойдет что-то хорошее.

«А вы напишите, какие чудеса у вас произошли. Я верю. Обязательно сбудется», — сказал артист.

Певец отметил, что хотел таким образом ответить на любовь и поддержку поклонников. Свое обращение он записал с немного изменившимся голосом.

«Извините за севший голос, немного продуло», — написал Басков в подписи к видео.

Ранее в храме Христа Спасителя проходило поклонение мощам святителя Спиридона Тримифунтского и князя Дмитрия Донского.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.