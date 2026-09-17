Американские морпехи промочили ноги из-за бракованных ботинок в Норвегии

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Проверка после учений показала проблемы с частью военной обуви.

Американские морпехи промочили ноги во время подготовки к учениям НАТО Cold Response 2026 в Норвегии из-за ботинок, которые начали разваливаться на морозе. Военным пришлось экстренно искать замену и покупать обувь местного производства, пишет Newsweek со ссылкой на документы Пентагона и источник в ведомстве.

Проблемы с экипировкой обнаружились еще в конце февраля. В ботинках появлялись дыры, подошвы отходили от остальной части обуви, а внутрь проникала ледяная вода. При этом все бракованные пары находились в эксплуатации менее 30 дней.

Из-за состояния обуви некоторых военнослужащих пришлось снимать с тренировок. После этого морпехам закупили новые ботинки непосредственно в Норвегии.

Масштаб проблемы выяснился после возвращения военных в США. На базе Кэмп-Лежен в Северной Каролине проверили запасы аналогичной обуви и примерно у половины исследованных пар обнаружили дефекты.

Повторные проверки состоялись в апреле и июле. Они вновь выявили брак, причем летом доля проблемных ботинок оказалась еще выше. В попавшей в распоряжение Newsweek военной презентации результаты апрельской проверки охарактеризовали как тревожный уровень брака.

Американское законодательство, за отдельными исключениями, разрешает Пентагону закупать для военнослужащих обувь только производства США. Сейчас в конгрессе обсуждается дальнейшее ужесточение этих требований. Как отмечает издание, критики инициативы опасаются, что ограничение выбора может вынудить военных пользоваться менее качественной экипировкой.

Учения Cold Response 2026 прошли в марте в Норвегии и Финляндии с участием около трех тысяч американских морпехов. Во время маневров силы США и других стран НАТО в том числе отрабатывали действия в суровых условиях Арктики.

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