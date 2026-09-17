Гуцан: коррупция не должна оставаться безнаказанной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Незаконно полученное имущество предложили изымать даже у наследников.

Коррупция не должна оставаться без наказания, а имущество, полученное преступным путем, необходимо передавать государству. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на встрече с директором Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмалом Бурхановым.

«Не должна коррупция оставаться безнаказанной, то есть каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату. То есть все имущество, которое получено коррупционным путем, должно изыматься, независимо от того, кому оно в настоящее время принадлежит и на каких основаниях», — высказался Гуцан.

Генпрокурор отметил, что такая работа касается и имущества, которое после смерти обвиняемого в коррупции переходит его родственникам. По его словам, прокуроры уже несколько лет активно добиваются через суд передачи государству активов, которые были получены незаконным путем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный прокурор России Александр Гуцан выступил с инициативой расширить меры поддержки для представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших от атак украинских беспилотников.

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