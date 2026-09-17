Портят имущество и жизнь: что делать, если во дворе дома устроили столовую для птиц

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

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В Петербурге уже обсуждали, что стоит запретить кормить голубей.

Жители дома в Петербурге пожаловались на голубей, которых несколько лет подкармливает одна из соседок. По словам жильцов, птицы заселили технический этаж, портят фасад и оставляют помет на окнах и карнизах. ТСЖ обратилось в суд, но запретить кормление не удалось. Почему ответственность за последствия все же может наступить — узнал корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Не помог и суд. Запрет на кормление отменили.

Кормить можно, но кто будет отвечать за последствия? Здесь их видно даже после очередной уборки — прямо под голубиной кормушкой везде помет. Не помогают даже шипы на карнизах.

Кормит голубей местная жительница уже несколько лет.

«Создалась устойчивая стая, которая портит имущество. Портит продуктами фасады, окна. Они селятся на техническом этаже. Ломают решетку, барабаны», — сказала генеральный директор юридической фирмы, представляющей ТСЖ «Долгоозерная, 33/1», Ольга Захарова.

А вот и тот самый технический этаж и вентиляции. Это идеальное место для гнездования птиц, а потом жалобы на забитые коммуникации. Неприятности ждут и домашних животных — в местах скопления могут быть птичьи клещи и блохи. А в помете пернатых содержится особая кислота, которая вызывает коррозию металлов и повреждает другие строительные материалы. Вместе с голубями могут прийти и другие животные — место кормления привлекательно и для грызунов. Впрочем, сами пернатые в дополнительном корме и не нуждаются.

«Они и так самостоятельно находят себе достаточно много корма. Это и семена различных растений, и остатки хлебобулочных изделий, круп, которые они находят рядом с местами складирования мусора», — сказал гид проекта «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге», сотрудник Зоологического института РАН, председатель Петербургского союза охраны птиц России Сергей Петров.

Кажется, Петербург собрал комбо всех последствий. Грызуны на месте кормления были. Как и чайки, которые охотились на голубей на глазах прохожих. Солнцу русской поэзии тоже достается круглый год, сколько ни мыли — постоянно в помете. Призывы к совести любителей кормить птиц не помогают.

Ранее в Смольном обсуждалось, что необходимо запрещать кормление голубей. Даже рабочая группа была, которая занималась этим вопросом. Но еще летом депутаты сменили вектор: парламентарии не стали прибегать к жестким мерам, решив ограничиться экологическим просвещением населения.

Но кажется, прямые запреты и не нужны вовсе. В законе четко прописаны санитарные нормы — а их нарушать нельзя.

«Любые действия, которые причиняют или в результате которых причиняется имущественный вред, являются фактически основанием для привлечения к гражданско-правовой ответственности, а в некоторых случаях — административно-правовой ответственности. Поэтому наличие законодательного запрета либо его отсутствие на этот факт ну никак не сказывается», — сказал старший преподаватель кафедры конституционного и административного права СПбГЭУ Аслан Назаров.

И хотя это судебное решение тоже не запрещает кормление голубей, все же это показательный случай, что ответственность наступит. А этот прецедент может изменить судебную практику не только в Петербурге, но и по всей России.

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