«Счастье»: Мерзликин показал редкое фото с 75-летней мамой на прогулке в лесу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Актер поделился осенним снимком с Ниной Павловной.

Актер Андрей Мерзликин опубликовал теплый кадр с самым близким человеком — мамой Ниной Павловной. Звезда «Бумера» отправился с ней на прогулку по осеннему лесу и запечатлел момент на фоне берез.

Снимком артист поделился с подписчиками, сопроводив его размышлениями о том, как важно замечать это время года.

«Осень нуждается, чтобы на нее обращали внимание. Тогда она дарит те чувства, которые испытали в свое время и Пушкин, и Левитан. Совет: найдите время потеряться в трех березах осеннего леса. Спасибо за прогулку, мама», — написал Мерзликин.

Аудитория тепло отреагировала на публикацию. В комментариях появились отклики поклонников.

«Осень, лес и мама рядом, что еще надо?» — писали одни.

«Счастье, когда мамочка рядом», — отметили другие пользователи.

«Чудесное фото», — сошлись во мнении третьи.

Андрей Мерзликин с мамой Ниной Павловной. Instagram*/ merzlikinandrey

Это не первый случай, когда актер делится кадрами с родительницей. Ранее он публиковал редкий снимок с Ниной Павловной по случаю ее 75-летия. Тогда Мерзликин назвал маму «мое сокровище, меня воспитавшее».

«Спасибо, что не взрослеешь, и твоя внутренняя девочка смешит меня и радует», — писал он в тот раз.

Поклонники присоединились к поздравлениям, заметив, что мама воспитала прекрасного мужчину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Ходченкова, мать актрисы Светланы Ходченковой обосновалась в небольшой деревне во Владимирской области. Женщина держится в стороне от городского уклада, ведет замкнутый образ жизни и, как утверждается, почти не поддерживает связь с дочерью.

Сейчас она проживает в доме, который был приобретен для нее дочерью.

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