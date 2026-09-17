«Бесноватая»: внучка Тархова сделала тату в честь пособницы в убийстве

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Мать подсудимой рассказала в суде, что дочь беспрекословно подчинялась Метревели, сравнив их отношения с сектой.

Екатерина Бельская, которую обвиняют в расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой, увековечила на теле образ Светланы (Нателлы) Метревели, проходящей по делу как пособница. Об этом передал корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Людмила, мать подсудимой, выступила с показаниями, заявив, что ее дочь действовала исключительно по указке Метревели и находилась под ее плотным контролем. Женщина не скрывала эмоций, описывая зависимость Екатерины от этой женщины.

«Одни только татуировки на теле моей дочери в честь „мамочки Нателлы“ (чего стоят — Прим. ред) — для меня это просто настоящая сатанинская секта», — процитировали ее слова в издании.

По версии Людмилы, перемены в характере дочери начались после брака с гражданином Израиля Владом Пасеком. Екатерина, по словам матери, стала грубить, требовать у родных деньги и долю в имуществе, пускала в ход кулаки, воровала у близких и манипулировала собственным ребенком.

«Виктор Тархов считал внучку подлым и беспринципным человеком. <…> Моя мама считала ее бесноватой и все время за нее молилась», — рассказала Людмила.

Женщина также утверждала, что дочь нередко возвращалась домой в ужасном состоянии, допуская, что причиной могли стать запрещенные вещества. Кроме того, Бельская, по словам матери, перестала бывать в храме, сняла крест, а самые громкие скандалы с ее участием приходились на канун православных праздников и постов.

О гибели Виктора Тархова и его супруги Натальи стало известно 5 февраля 2025 года. Следствие полагает, что они скончались примерно за месяц до того, как тела обнаружили.

По материалам дела, внучка экс-мэра месяц рассылала сообщения с телефонов погибших, убеждая окружающих, что те уехали за границу, а параллельно распродавала их имущество по подложным бумагам.

28 февраля Бельская дала признательные показания.

Ранее 5-tv.ru писал, что на территории иностранного государства был задержан фигурант, подозреваемый в причастности к убийству женщины, принимавшей участие в конкурсе красоты «Миссис Россия — Вселенная». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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