От имени главы ЦИК начали рассылать поддельные письма о выборах

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В Центризбиркоме заявили о попытках ввести в заблуждение организаторов.

В Центризбиркоме России заявили о распространении поддельных писем, которые якобы направлены от имени председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

По данным ЦИК, сообщения с требованием остановить подготовку к голосованию получают главы регионов, а также руководители российских дипломатических представительств и консульских учреждений.

«Главам регионов и руководителям дипломатических представительств и консульских учреждений осуществляется рассылка фейковых писем якобы от имени председателя ЦИК России с требованием прекратить подготовку к голосованию», — сообщили в комиссии.

В Центризбиркоме назвали такую рассылку провокацией, направленной на запугивание избирателей и организаторов выборов. Там подчеркнули, что подготовительные мероприятия продолжаются в обычном режиме.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва, а также на региональных и муниципальных выборах запланировано на 18–20 сентября.

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