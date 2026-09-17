Никита Михалков отказался продвигать актерскую карьеру внука Андрея Бакова

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Несмотря на отсутствие профессионального актерского образования, один из младших представителей именитой династии пробует себя на этом поприще.

Народный артист РСФСР Никита Михалков не готовит для внука Андрея Бакова главные роли. Об этом режиссер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на освящении и закладке первого камня в основание Храма Рождества Христова.

Михалков подтвердил, что его внук начал репетировать спектакль, который будет идти в театре режиссера «Мастерская 12». Однако Баков не стал частью труппы, а задействован лишь в одной постановке.

Именитый дедушка признался, что не собирается специально развивать актерскую карьеру внука.

«Я ему на ушко напутствие. <…> Я не готовлю главные роли для него (в кино. — Прим. ред.). Будет роль — будет играть. Не будет — не будет», — заверил Михалков.

Андрей Баков —сын народной артистки России Анны Михалковой и бизнесмена Альберта Бакова. В детстве увлекался хоккеем и музыкой, даже играл в группе. Пробовал себя в роли модели. Однако, когда встал вопрос о получении образования, решил пойти по стопам отца и окончил экономический факультет МГУ.

Но отсутствие профильного образования не помешало Бакову-младшему попробовать свои силы в кино. Он играл в картинах, которые поставила его тетя, актриса и режиссера Надежда Михалкова: «Чурросы» и «Номинация». А также в проектах «СидЯдома» и «Враг».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Никиты Михалкого нет определенного места силы. Таковой он считает всю Россию и все места, где говорят на русском языке.

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