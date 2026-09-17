Пашинян заявил, что посещает занятия по русскому языку

Фото: Reuters/Abdul Saboor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее министр труда и благополучия Армении предложил сделать английский обязательным для всех сотрудников системы гоусправления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что посещает занятия по русскому языку в академии управления. Об этом он рассказал во время заседания правительства страны.

Тема изучения иностранных языков возникла после предложения министра труда и благополучия Армении Арсена Торосяна сделать английский обязательным для всех сотрудников системы государственного управления.

«Почему только английский? Я, к примеру, сейчас в академии управления хожу на русский язык. Кто-то может изучать японский, испанский, китайский, немецкий», — сказал Пашинян.

Ранее армянский премьер выступил на саммите ШОС+ в Бишкеке на армянском языке. Это был первый случай, когда Пашинян использовал его для выступления на мероприятии подобного формата.

Как передавал корреспондент ТАСС, Пашинян оказался единственным среди лидеров государств — участников СНГ, выступившим на саммите не на русском языке.

Позднее помощник президента России Юрий Ушаков назвал решение премьер-министра Армении произнести речь на армянском языке странным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.