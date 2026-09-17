Фото: www.globallookpress.com/ Thomas Trutschel

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Бывшая представительница главы киевского режима рассказала о личном общении с ним.

Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает трудности с восприятием больших объемов информации на украинском языке, а в частной обстановке предпочитает говорить по-русски. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью украинской журналистке Лилии Багировой.

По словам Мендель, Зеленский жил и работал в России, а среди его телефонных контактов было много россиян. Она утверждает, что в неофициальной обстановке он не использует украинский язык.

«Это человек, который в частной обстановке не говорит на украинском, потому что он плохо воспринимает большие объемы информации на украинском. Он абсолютно русскоговорящий», — сказала бывший пресс-секретарь.

На Украине неоднократно возникали дискуссии вокруг использования русского языка представителями власти. В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках операции «Мидас» опубликовало записи разговоров фигурантов расследования, среди которых были люди из окружения Зеленского. На аудиозаписях они общались на русском языке.

Русская речь также звучала на опубликованных следствием записях с участием бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, ставшей фигуранткой дела о попытке подкупа депутатов.

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