Фото: Федосенко Наталия/ТАСС

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Спортсмену было 59 лет.

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Об этом сообщил руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в Telegram‑канале.

Сергей Чепиков появился на свет в 1967 году в Хабаровском крае. Спортом он начал заниматься еще в детстве, а с 13 лет обучался в свердловской школе-интернате спортивного профиля.

В 1987 году на чемпионате мира среди юниоров в Финляндии Чепиков завоевал три золотые медали, получив за это прозвище «принц биатлона». Уже на своей дебютной Олимпиаде в Калгари в 1988 году он выиграл золото в эстафете 4×7,5 километра в составе сборной.

Всего в активе Чепикова участие в шести Олимпийских играх: в Калгари (1988), Альбервилле (1992), Лиллехамере (1994), где он взял золото в спринте на десять километров. Выступал спортсмен на играх в Нагано в 1998-м и в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Заключительной Олимпиадой для него стал Турин в 2006 году.

Чепиков — двукратный обладатель Кубка мира по биатлону и двукратный чемпион мира. Помимо двух золотых олимпийских медалей, в его коллекции наград три «серебра» и две «бронзы».

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