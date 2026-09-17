Трехлетний мальчик утонул в яме с водой в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Трехлетний мальчик утонул в яме с водой в поселке Дорохово муниципального округа Руза в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета области в своем Telegram-канале.

По данным правоохранительных органов, 16 сентября ребенок, играя около дома, упал в яму с водой, в которой утонул.

Яма, в которой погиб ребенок. Фото: Telegram/ СК Подмосковья/ gsuskmosobl

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в селе Зеленом Республики Хакасия пожар в частном доме привел к гибели восьмилетней девочки. Трагедия произошла во время празднования дня рождения. На торжество приехала семья с двумя детьми. Их разместили в бытовке, которую отапливали тепловой пушкой. Когда начался пожар, мужчина, женщина и младшая дочь смогли выбраться наружу. Но старшую девочку спасти не удалось — помешало сильное задымление.

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