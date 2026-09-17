«Где бы я ни находился»: Никита Михалков назвал место своей силы

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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В театре режиссера восстанавливают храм, тесно связанный с историей нашей страны.

Режиссер Никита Михалков считает Россию главным источником силы. Об этом он заявил в беседе 5-tv.ru на освящении и закладке первого камня в основание Храма Рождества Христова.

«Вы знаете, место силы мое — это моя страна. Поэтому, где бы я ни находился, где говорят на русском языке, для меня это уже место силы», — сказал Михалков.

В театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» прошла церемония освящения и торжественной закладки первого камня в основание будущего храма. До появления на Поварской здания театра почти три столетия здесь находился Храм Рождества Христова в Кудрине.

Первый деревянный храм на этом месте появился в 1640-х годах, а каменный пятиглавый был построен в 1693 году.

С этой церковью связаны некоторые страницы истории Москвы. В храме молился писатель Михаил Лермонтов, когда жил на Поварской вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Здание пережило нашествие Наполеона, однако было уничтожено в советское время — в 1931 году храм снесли.

Сегодня южная стена здания «Мастерской «12» стоит на фундаменте бывшей алтарной части храма. На открытии театра в марте 2025 года Михалков отметил, что рассчитывает на особое значение этого места.

Для строительства храма Михалков получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Архитектурный облик будущего здания разработал художник Юрий Купер, опираясь на традиции русского храмового зодчества.

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