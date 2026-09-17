Никита Михалков заложил первый камень в основание храма Рождества Христова

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Фадеичев; 5-tv.ru

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Чин освящения и торжественная церемония прошли на Поварской, 33.

В Москве на территории театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» состоялась закладка первого камня в основание храма Рождества Христова, в которой поучаствовал сам народный артист РСФСР Никита Михалков. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Церемония прошла по адресу Поварская, 33. Чин освящения и закладку камня приурочили к восстановлению духовной оси этого места.

История участка уходит корнями в XVII век. До появления на Поварской конструктивистского здания театра почти три столетия на том месте возвышался храм Рождества Христова в Кудрине. Деревянная церковь известна с 1640-х годов, а каменный пятиглавый собор возвели значительно позже — в 1693 году.

С этим местом связаны значимые страницы московской истории. Когда Михаил Лермонтов жил на Поварской, храм служил его приходской церковью.

Отечественную войну 1812 года святыня пережила, однако в советские годы ее постигла печальная участь: в 1931 году храм снесли. Сегодня южная стена «Мастерской «12» опирается на фундамент его алтарной части.

Режиссер Никита Михалков получил официальное благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на возведение храма на Поварской. Архитектурный облик будущей святыни создал известный художник Юрий Купер, опираясь на многовековые каноны и традиции русского зодчества.

На видео Никита Михалков принимает участие в закладке храма. На торжественную церемонию также пришел сын мэтра — актер Артем Михалков вместе с супругой и детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в храме Христа Спасителя в Москве мощам святого Спиридона Тримифунтского поклонились более 51 тысячи человек. 15 сентября, мощи Спиридона Тримифунтского были доставлены в храм Христа Спасителя. Тогда к ним приложились более 35 тысяч верующих. В церкви уточнили, что очередь к мощам Спиридона Тримифунтского и святого князя Димитрия Донского будет общей, поскольку оба мощевика установлены рядом друг с другом.

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