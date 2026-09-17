Пенная вечеринка в кузове пикапа обернулась двумя статьями
Петербуржец устроил пенную вечеринку в кузове пикапа
Фото, видео: © Getty Images/NurPhoto / Contributor; 5-tv.ru
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Кадры веселья на улицах Петербурга разлетелись по соцсетям.
Пенная вечеринка в пикапе обернулась двумя административными статьями. Петербуржец устроил джакузи прямо в кузове пикапа. Недолго думая, пригласил приятелей, и шумная компания отправилась кататься по городу.
Все происходящее они снимали на телефон, кадры быстро разошлись по соцсетям и привлекли внимание Госавтоинспекции. Водителя достаточно быстро нашли и привлекли — за перевозку людей вне кабины и отсутствие госномеров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусным в интернете стало видео почти семилетней давности, на котором трое музыковедов — Эмиль Финкельштейн, его супруга Элла Фрадкина и их подруга Наталья Энтелис — за столом в петербургской квартире эмоционально спорят о классической музыке: любил ли Шуберт Баха, какой должна быть двойная фуга и что лучше — немецкая полифония или итальянская.
Ролик собрал полтора миллиона просмотров в Рунете и десять миллионов в западном сегменте, вызвав сотни восторженных комментариев.
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