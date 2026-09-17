Минус семь миллионов тонн урожая: Европе грозит картофельный кризис

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сложившаяся ситуация может сказаться даже на размере соломки фри из этого овоща.

Европейские страны могут столкнуться с нехваткой картофеля из-за аномальной жары летом. Об этом сообщило издание Financial Times (FT)со ссылкой на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

«Европа сталкивается с нехваткой картофеля. Из-за экстремальных погодных условий, согласно анализу, было потеряно около 3,1 миллиона тонн картофеля стоимостью от 400 до 620 миллионов евро», — говорится в материале.

Кроме того, в предыдущем году фермеры собрали рекордный урожай этого овоща, что привело к падению цен и профициту данного продукта на рынке. Сельским хозяйствам пришлось картофель выбрасывать, сжигать, отдавать скоту или раздавать бесплатно. Поэтому в этом году они посадили меньший объем. Из-за чего Европа также потеряла примерно 3,6 миллиона тонн.

В общей сложности Старый свет недосчитался почти семи миллиона тонн урожая.

По данным ECIU, в самых «картофельных» странах этой части света — Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах — ожидается около 19,5-20,5 миллиона тонн этого овоща против рекордных 27,3 миллиона тонн в 2025 году.

Кроме того, экстремальная жара привела к тому, что средний размер клубней уменьшился и не достигает 40 миллиметров. В то время как многие переработчики обычно запрашивают клубни более 50 миллиметров. Из-за сложившейся ситуации требования смягчаются. Это значит, что картофель фри может стать мельче.

Цены на рынке на овощ возросли. Новый урожай картофеля в некоторых странах Европы уже продается по 250 евро за тонну против 30 евро в 2025-м.

Эксперты прогнозируют, что особо заметно картофельный дефицит в странах Старого света начнет проявляться примерно к марту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за жары производство сыров оказалось под угрозой во Франции. Засуха выжгла пастбища и сказалась на питании коров.

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