ВС России продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские военные сообщили о боях за Малую Волчью и попытке украинской армии выйти.

Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения украинских подразделений в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Идут бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. <…> Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогино», — сказано в сводке.

По данным ведомства, российские подразделения также нанесли удары по украинским силам в районах Сердобино, Хрипунов и Бузово. За сутки ВСУ, как утверждает Минобороны, потеряли до 50 боевиков. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, два наземных роботизированных комплекса и автомобиль.

Российские военные одновременно расширяют зону контроля вокруг участка боев. Подразделения «Севера» атаковали украинские силы в районах Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны заявило об окружении около 1,7 тысячи боевиков ВСУ на севере Харьковской области. По словам президента России Владимира Путина, ликвидация этого участка позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения минимум на 20 километров от границы Белгородской области.

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