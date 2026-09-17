«Получили по лбу»: Памфилова заявила об отражении кибератаки на ресурсы избирательной системы

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Глава ЦИК подчеркнула, что злоумышленники не смогли нанести ущерб инфраструктуре.

Попытка взлома информационных ресурсов российской избирательной системы провалилась. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Атаку злоумышленников глава ЦИК прокомментировала образно, отметив, что хакеры «получили по лбу».

Защита инфраструктуры сработала надежно, и нарушителям не удалось добиться поставленных целей.

Ранее Памфилова уже высказывалась о границах цифровизации выборного процесса. Она исключила полный отказ от традиционных форматов в пользу дистанционного электронного голосования. По мнению главы ЦИК, избирателям важно сохранить широкий спектр возможностей для волеизъявления.

Такое заявление прозвучало в Екатеринбурге на полях Международного фестиваля молодежи. Она акцентировала, что дистанционное голосование — лишь дополнение к уже существующим способам, а не их замена. Такой подход позволяет гражданам самим выбирать наиболее удобный вариант участия.

По убеждению председателя ЦИК, система выборов не должна ограничивать избирателя одним форматом: проголосовать можно и на участке в кругу семьи, а при удаленности от места жительства — воспользоваться удаленным способом.

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.5-tv.ru