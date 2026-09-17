Пересчитайте, пожалуйста: как снизить счет за недостаточно горячую воду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Платить можно по другому тарифу водоснабжения.

Жильцы многоквартирных домов вправе требовать снижения платы, если температура горячей воды не дотягивает до нормативной. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Life.ru.

По словам парламентария, стандарт для точки водоразбора — от 60 до 75 градусов. Все, что ниже, уже считается нарушением. При этом действует четкая градация: если столбик термометра не поднимается выше 40 градусов, за такой период с потребителя берут по тарифу холодной воды. Когда показатель колеблется в диапазоне от 40 до 60 градусов, сумма уменьшается пропорционально отклонению и количеству часов, в течение которых услуга оказывалась некачественно.

Чтобы запустить механизм перерасчета, жильцу нужно зафиксировать проблему. Первый шаг — звонок в аварийно-диспетчерскую службу или управляющую компанию с требованием провести проверку. Перед замером воду разрешено сливать не дольше трех минут.

Итоги проверки оформляются актом. В нем указывают фактическую температуру, время замера и длительность нарушения — именно эти данные лягут в основу расчета.

Чаплин также сослался на разъяснения Минстроя 2026 года: рассчитанный процент снижения применяется ко всему начислению за горячую воду за расчетный месяц. Для перерасчета нужно подать исполнителю коммунальной услуги заявление и приложить акт проверки либо иные документы, подтверждающие нарушение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о начале отопительного сезона в жилых домах принимается не по календарю, а в зависимости от устойчивого понижения температуры воздуха. Порядок запуска подачи тепла определяется постановлением правительства РФ № 354. В соответствии с этим нормативным актом, ключевым условием для старта отопительного сезона выступает среднесуточная температура ниже плюс восьми градусов, которая держится несколько дней подряд.

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