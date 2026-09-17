Дегтярев: РФ предложила ЮНЕСКО создать комитет по антидопинговой работе

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Россия была и остается приверженцем чистого и честного спорта.

Россия предложила ЮНЕСКО создать Межправительственный комитет по антидопинговой работе. Об этом сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Он принял участие в заседании рабочей группы открытого состава на 2026–2027, учрежденной Конференцией сторон международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Кроме того, он провел встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Аль-Анани. Там, в том числе, обсуждалось и участие РФ в работе профильных структур.

В ходе заседания Дегтярев представил предложение по созданию Межправительственного постоянного комитета по антидопинговой работе. Эта инициатива была поддержана представителями более чем 20 стран. Данная организация должна будет вырабатывать единые решения по соответствующей повестке, изучать лучшие практики борьбы с допингом в разных странах и на конференции принимать соотвествующие решения.

Также на встрече рассматривалась возможность возвращения России в CIGEPS — постоянный комитет по физическому воспитанию и физической культуре и спорту. В 2023 наша страна покинула его, но уже в 2027 РФ планирует туда вернуться. Кроме того, ведется работа по восстановлению в правах российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомнил министр и о том, что в 2025 году Россия была избрана в Совет директоров Всемирного антидопингового фонда. А в июне 2026 года российское антидопинговое законодательство было приведено в соответствие с международными нормами. Он подчеркнул, что Россия была и остается приверженцем чистого и честного спорта.

Отметил Дегтярев и то, что переговоры с новым директором ЮНЕСКО оставили положительное впечатление.

«Встреча с новым гендиректором прошла в очень конструктивной, доброжелательной атмосфере. С господином Халедом Аль-Анани обсудили нашу роль и работу в рамках Антидопинговой конвенции ЮНЕСКО. К сожалению, прежний руководитель организации из Франции не смогла удержаться от соблазна задать дрейф организации в сторону мирового меньшинства из ЕС и не замечать политизации в спорте и других сферах. С новым генеральным директором, очевидно, работать всем странам будет комфортнее», — подчеркнул министр.

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