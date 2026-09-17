«Мы скоро ее забудем»: стала известна реакция Карла III на смерть принцессы Дианы

Фото: © Getty Images/Princess Diana Archive / Stringer

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Букингемский дворец отказался комментировать новые сведения об отношениях супругов.

В книге графа Чарльза Спенсера о его сестре принцессе Диане утверждается, что после ее гибели принц Чарльз (ныне король Карл III) произнес фразу о том, что мир вскоре забудет ее. Об этом сообщило The Guardian.

В мемуарах «Лебединая песня: Диана, моя сестра» Чарльз Спенсер описывает спор с тогдашним принцем Уэльским, который произошел через несколько дней после смерти Дианы в 1997 году.

По словам Спенсера, конфликт возник из-за организации похорон. Он пытался убедить Чарльза, что сыновья Дианы — 15-летний Уильям и 12-летний Гарри — не должны участвовать в траурной процессии за гробом матери.

В книге утверждается, что после разговора с одним из высокопоставленных помощников королевы Елизаветы, который сообщил об участии принцев в процессии, Спенсер ответил, что этого не произойдет. Однако вскоре после этого ему позвонил Чарльз и настоял на том, чтобы Уильям и Гарри присутствовали на церемонии.

По версии графа Спенсера, во время последовавшего спора Чарльз сказал: «Будь уверен, мы скоро ее забудем».

Спенсер написал, что был потрясен этими словами. В мемуарах он приводит свою реакцию на разговор: «Не могу поверить, что ты только что это сказал». После чего он завершил звонок.

В книге граф Спенсер также рассказывает о своем желании представить собственный взгляд на жизнь сестры. По его словам, перед 30-й годовщиной ее смерти он получил множество просьб об интервью и решил записать воспоминания.

«Цель этой книги — рассказать правду о Диане с точки зрения ее брата, как я пытался сделать, выступая на ее похоронах», — заявил Спенсер.

Представитель Букингемского дворца заявил, что королевская семья не комментирует выход книги, однако отметил, что воспоминания о тяжелой утрате могут меняться с течением времени.

«Хотя мы принципиально не комментируем книги, Его Величество помнит, что боль братского горя может затуманивать разум, влиять на суждения и окрашивать память способами, которые другие не осознают, даже спустя много лет после такой потери», — сказал представитель дворца.

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