Считали ласковой: недельный младенец умер из-за 180 укусов собаки

Фото: legion-media/Iuliia Zavalishina

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Родители не видели проблемы в том, что оставляют ребенка с животным.

Недельный младенец погиб после нападения домашней собаки в доме своей семьи в американском штате Индиана. В ходе вскрытия специалисты обнаружили, что ребенок умер от 180 укусов. Об этом сообщило Mirror.

Трагедия произошла в сельской местности города Маркл. По данным следствия, отец ребенка оставил сына одного в комнате, пока находился в доме. Позже родственники обнаружили младенца после нападения собаки по кличке Чомп.

По словам полиции, прибывшие на место сотрудники увидели дом, где были мусор, грязная посуда и одежда, а также почувствовали сильный запах животных. Правоохранители пытались провести ребенку сердечно-легочную реанимацию, однако спасти его не удалось.

Как установили следователи, отец ребенка перед трагедией играл в видеоигры в одной комнате с сыном, а затем ненадолго вышел поговорить со своей матерью и женой.

Плач ребенка услышал дедушка младенца. Он зашел в комнату и увидел, что собака таскает мальчика по помещению.

Вскрытие показало, что Чомп — пятилетний метис хаски и питбуля — нанес ребенку 180 укусов. Также у младенца обнаружили переломы ребер, кровоизлияния в мозг и разрывы легких. После нападения собаку усыпили.

Родственники рассказали, что ранее Чомп проявлял ласку к ребенку. Однако у животного были случаи ревности и агрессивного поведения по отношению к другим собакам, которые также проживали в семье.

После происшествия департамент здравоохранения округа Хантингтон признал дом непригодным для проживания и потребовал, чтобы семья покинула помещение. Других собак забрали из дома.

Отцу мальчика предъявили обвинения, связанные с халатностью и содержанием невакцинированной собаки, причинившей травмы. В рамках соглашения о признании вины более серьезное обвинение было снято, после чего мужчину приговорили к 16 годам тюремного заключения.

Мать ребенка должна присутствовать на слушании по вопросу изменения меры пресечения в конце месяца.

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