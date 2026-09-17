Сколько нужно сбросить? Как возраст и вес влияют на риск рака груди

Mirror: связь между весом и риском рака груди меняется в зависимости от возраста

Фото: www.globallookpress.com

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Ученые назвали ключевой период жизни женщины для профилактики заболевания.

Британские ученые установили, что связь между весом женщины и вероятностью развития рака молочной железы меняется в зависимости от периода жизни. Об этом сообщило Mirror.

Ученые изучили данные 58 тысяч женщин и пришли к выводу, что связь между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть не такая простая, как кажется. При этом специалисты подчеркнули: избыточный вес в целом связан с повышенной вероятностью развития рака молочной железы.

Исследование проведенное среди женщин в возрасте от 46 до 73 лет, показало, что у участниц с более высоким ИМТ в 20 лет риск развития рака молочной железы после менопаузы был ниже.

Однако повышенный индекс массы тела в более зрелом возрасте вместе с высокой плотностью тканей молочной железы, напротив, был связан с увеличением риска.

Профессор Манчестерского университета Эндрю Ренехан отметил, что результаты не означают, будто набор веса защищает от заболевания.

«Эти результаты не свидетельствуют о том, что увеличение веса защищает от рака. Они дают более полное представление о том, как может меняться ткань молочной железы и, как следствие, риск развития рака молочной железы в течение жизни женщины», — сказал ученый.

По словам специалиста, поддержание здорового веса остается важным фактором профилактики, поскольку избыточный вес в пожилом возрасте связан с повышенным риском не только рака груди, но и других серьезных заболеваний.

Еще одно исследование с участием 110 тысяч женщин в рамках проекта «Рак молочной железы сейчас: поколения» показало, что в возрасте от 30 до 40 лет более значимыми факторами риска становятся употребление алкоголя и набор веса.

Профессор Марк Гюнтер из Имперского колледжа Лондона заявил, что разные этапы жизни требуют внимания к разным факторам.

«Наше исследование показало, что подростковый возраст и ранняя юность могут быть особенно важными периодами для поощрения физической активности и предотвращения быстрого набора веса», — отметил он.

По словам ученого, возраст от 30 до 50 лет может стать ключевым периодом для контроля роста ИМТ и снижения употребления алкоголя.

Авторы работы изучили, как на протяжении жизни меняются такие факторы риска, как вес, курение, физическая активность и употребление алкоголя. Исследователи отметили, что около четверти случаев рака молочной железы можно предотвратить благодаря изменению образа жизни.

Доктор Саймон Винсент подчеркнул, что физическая активность, поддержание здорового веса и сокращение употребления алкоголя могут снизить вероятность развития заболевания.

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