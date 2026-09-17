Молодильный напиток: кофе может оказывать антивозрастной эффект

Фото: 5-tv.ru

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Пора ли выкидывать крема против морщин?

Кофеин может воздействовать на один из биологических процессов, который помогает клеткам справляться с нехваткой энергии и повреждениями. К такому выводу пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbial Cell.

Специалисты изучали влияние кофеина на делящиеся дрожжи — одноклеточные организмы, которые используют для исследования базовых процессов в клетках из-за их сходства с человеческими системами.

Ранее ученые этой же группы выяснили, что кофеин может влиять на продолжительность жизни клеток через механизм, связанный с регулятором их роста. В новом исследовании специалисты обнаружили другой путь такого влияния. Оказалось, что кофеин запускает работу особого «датчика энергии» в клетке. Это АМФ-активируемая протеинкиназа или АМФК.

Этот механизм помогает организму определять уровень доступных ресурсов и запускать реакции, необходимые для поддержания работы клеток.

«Когда клеткам не хватает энергии, включается АМФ-активируемая протеинкиназа, чтобы помочь им справиться. И наши результаты показывают, что кофеин помогает включить этот механизм», — объяснил профессор генетики, геномики и фундаментальной клеточной биологии в Лондонском университете королевы Марии Харалампос Раллис.

Исследователи установили, что влияние кофеина на этот путь может быть связано с процессами, которые имеют значение для старения и развития заболеваний. Среди них — рост клеток, реакция на стрессовые условия и восстановление повреждений ДНК.

АМФК также изучают в связи с метформином — препаратом для лечения диабета, который ученые рассматривают в рамках исследований механизмов старения. Еще один изучаемый в этой области компонент — рапамицин, влияющий на клеточные процессы роста.

По словам ученых, полученные данные помогают лучше понять возможную связь кофеина с поддержанием здоровья.

«Эти результаты помогают объяснить, почему кофеин может быть полезен для здоровья и долголетия, и открывают возможности для будущих исследований того, как мы можем напрямую влиять на эти процессы — с помощью диеты, образа жизни или новых лекарств», — отметил научный сотрудник Джон-Патрик Алао.

При этом исследователи подчеркнули, что работа не доказывает способность кофеина продлевать жизнь человека. Эксперименты проводились на дрожжевых клетках, а результаты таких исследований не всегда напрямую применимы к людям.

Ученые отмечают, что наличие АМФК у дрожжей и человека позволяет использовать этот механизм как основу для дальнейшего изучения процессов старения.

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