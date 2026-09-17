Исчезновение королевы детектива: тайна 11-дневной пропажи Агаты Кристи раскрыта
Mental Floss: раскрыта тайна 11-дневной пропажи Агаты Кристи
Фото: © Getty Images/Bettmann / Contributor
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Ее автомобиль нашли у обрыва, что запустило масштабные поиски.
Исчезновение знаменитой писательницы Агаты Кристи в декабре 1926 года на протяжении десятилетий считалось неразрешимой загадкой. Однако реальные причины инцидента оказались связаны с ее душевным здоровьем. Об этом сообщило Mental Floss.
После того как автор детективов покинула свой дом, оставив малолетнюю дочь, ее пустой автомобиль был обнаружен на краю обрыва.
Это спровоцировало масштабные поиски с участием тысяч добровольцев. К операции был привлечен даже писатель Артур Конан Дойл.
Спустя 11 суток Кристи нашли в отеле Йоркшира, где она зарегистрировалась под фамилией любовницы своего мужа.
«В ту ночь я чувствовала себя ужасно несчастной. Я чувствовала, что больше не могу так продолжаться. Я ушла из дома в ту ночь с намерением сделать что-то отчаянное… До этого момента я была миссис Кристи», - призналась писательница в единственном подробном интервью изданию Daily Mail в 1928 году.
Историки и биографы, в частности Люси Уорсли, приходят к выводу, что Кристи находилась в состоянии «диссоциативной фуги» — временной потери памяти, вызванной чередой личных трагедий. В тот год Агата Кристи потеряла мать, а вскоре узнала об измене супруга Арчибальда, который потребовал развода.
На психологическое состояние также давило обязательство написать продолжение успешного романа «Убийство Роджера Экройда».
Несмотря на слухи о том, что исчезновение было рекламным трюком для продвижения книг или попыткой подставить мужа, специалисты настаивают на версии нервного срыва.
Сама Кристи в автобиографии лишь кратко упомянула этот период как время депрессии и бессонницы, предпочитая не возвращаться к болезненным воспоминаниям о крахе своего первого брака.
Со временем этот инцидент стал неотъемлемой частью легенды о великой писательнице, добавив реальности в ее мистические сюжеты.
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