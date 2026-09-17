Идет неравномерно: организм стареет быстрее в два периода жизни

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Ivan Traimak

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Исследователи создали карту возрастных изменений.

Исследователи с помощью искусственного интеллекта создали карту возрастных изменений тканей и обнаружили два этапа, когда многие органы начинают стареть ускоренными темпами. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging.

Старение организма происходит неравномерно: разные ткани меняются с разной скоростью, однако у многих из них наблюдаются периоды резкого ускорения возрастных процессов. К такому выводу пришли ученые из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса в Сан-Диего и Национального института здравоохранения США.

Специалисты проанализировали около 25 тысяч изображений тканей 40 типов, полученных примерно от 1000 умерших доноров в возрасте от 21 до 70 лет. Для обработки данных ученые использовали искусственный интеллект и разработали модель, которая позволила изучить изменения структуры тканей с течением времени.

«Наша цель — понять, как происходит старение на структурном уровне», — заявил старший автор исследования Санджу Синха.

Исследование показало, что многие ткани организма проходят через два периода ускоренного старения. Наиболее заметные изменения происходят примерно в возрасте от 30 до 50 лет.

В качестве первого этапа проверки ученые изучили ткани яичников. Анализ 250 гистопатологических срезов показал, что этот орган стареет быстрее в периоды от 35 до 40 лет и от 55 до 60 лет.

После этого специалисты изучили другие ткани. Выяснилось, что сосудистая система наиболее активно меняется в возрасте от 30 до 39 лет, а матка и влагалище демонстрируют ускоренные процессы старения примерно к 50 годам.

При этом у большинства исследованных тканей были обнаружены два периода возрастных изменений, сопровождающиеся повышением активности генов, связанных с воспалением.

«Это показало, что структурную информацию, содержащуюся в клинических изображениях, можно измерить и получить ответ, соответствующий нашим знаниям о функциональном старении тканей», — отметил Синха.

Полученные результаты совпали с выводами предыдущих исследований, в которых ученые также обнаруживали двухфазный характер старения организма. Однако специалисты отмечают, что некоторые методы молекулярного анализа, использовавшиеся в отдельных работах, требуют дополнительной проверки.

Авторы исследования надеются, что созданная карта структурного старения поможет лучше понять возрастные процессы и разработать подходы для сохранения здоровья в пожилом возрасте.

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