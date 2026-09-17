Сам запрещу: в чем бы россияне хотели себя ограничить

Россияне хотели бы запретить себе просматривать соцсети перед сном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Сложнее всего контролировать привычки, связанные с самочувствием и импульсивными расходами.

Самозапрет на просмотр соцсетей перед сном оказался самым популярным ответом россиян на вопрос: какое ограничение они хотели бы установить для самих себя? Этот вариант выбрали семь из десяти опрошенных.

Также в топе запретов — подход к холодильнику после 22.00, покупки на маркетплейсах после полуночи и оформление фитнес-абонементов.

Аналитики отметили, что сложнее всего контролировать привычки, которые связаны с самочувствием и импульсивными расходами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях отказа от сладкого на 30 дней. Ограничение не должно касаться натуральных источников углеводов, например фруктов, — исключить стоит лишь привычные продукты «к чаю»: конфеты, шоколад, десерты, сладкие напитки и другие продукты с добавленным сахаром.

Первые дни могут быть сложными, но со временем тяга к сладкому ослабевает, а рацион становится более сбалансированным. При уменьшении добавленного сахара улучшается самочувствие: снижается количество эпизодов сонливости и резкой усталости после еды. Положительные изменения также затрагивают вес и состояние кожи. При этом что отказ от сладкого на месяц сам по себе не является способом «перезапустить» организм или вывести токсины.

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